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КБР получит свыше 365 млн рублей на возмещение затрат аграриев на производство зерновых культур

КБР получит свыше 365 млн рублей на возмещение затрат аграриев на производство зерновых культур

29.08.2022 | 22:02
Свыше 365 миллионов рублей выделил федеральный центр Кабардино-Балкарии на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Всего же в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Распоряжения о распределении этих средств между регионами размещено на портале кабмина. Половину республика получит в этом году, остальное в следующем. Деньги пойдут как на возмещение понесённых затрат, связанных с производством зерна, так и на авансирование таких работ в осеннюю посевную. Вопрос подготовки к предстоящему севу озимых обсуждался на недавнем совещании в Минсельхозе КБР. Отмечено, что потребность аграриев республики в семенном материале составляет более 15 тысяч тонн, в наличии – на треть больше.   https://t.me/vestikbr
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