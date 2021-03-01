КБР получит свыше 10 млн на лекарства от коронавируса





Свыше 10 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на лекарства от коронавируса для амбулаторных пациентов. Направить средства в регионы решили в правительстве страны.

В целом субъектам выделят два миллиарда 700 миллионов. Россиян, которые справляются с ковидом на дому, на эти деньги обеспечат лекарствами. Чтобы исключить неблагоприятное течение болезни, доктора назначают им комбинированные схемы лечения. При этом все необходимые препараты должны выдавать бесплатно – по рецепту лечащего врача. Федеральный кабинет министров поручил Минздраву следить за тем, чтобы граждане своевременно получали медикаменты.