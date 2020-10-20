КБР получит субсидии на модернизацию культурных учреждений





Кабардино-Балкария получит из федерального бюджета свыше 88 млн. рублей на реконструкцию театров и домов культуры, а также создание модельных библиотек. Распоряжение о выделении средств субъектам России принято Правительством и размещено на портале Кабмина.

Субсидии на поддержку отрасли будут направляться с 20-го по 22-й годы. Другим официальным документом изменена сумма средств, выделяемая на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Также до 2022-го Кабардино-Балкария получит больше десяти миллионов рублей. Средства поступят уже в этом году.В республике вопросы реализации нацпроекта «Культура» по-прежнему остаются приоритетными. В числе прочих мероприятий осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 10 домов культуры в 7 муниципальных районах. Завершение работ намечено на декабрь.