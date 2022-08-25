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КБР получит средства по новой программе расселения граждан из аварийного жилья

КБР получит средства по новой программе расселения граждан из аварийного жилья

25.08.2022 | 13:41
Кабардино-Балкария вошла в число российских регионов, которые первыми получат средства по новой программе расселения граждан из аварийного жилья. Коснется она тех, кто обитает в домах, признанных непригодными с 17-го года. Регионов, которые начнут реализацию нового этапа программы, девять. Чтобы оказаться в этом списке, нужно было до начала мая этого года выполнить все задачи по многоэтажкам, признанных аварийными до 2017-го. Кабардино-Балкарии это удалось. Чтобы продолжать работу, в республике провели предварительную подготовку: в информационную систему «Реформа ЖКХ» внесли сведения о 19 домах, в которых больше 600 квартир, и живут в них свыше 1800 человек. Новый «виток» программы расселения коснется предстоящих трех лет и трех населенных пунктов – Нальчика, Нарткалы и Солдатской. Подавляющее большинство новых помещений предоставят жителям столицы республики. В центре Урванского района купят 30 квартир. 15 достанутся станичникам. Жилье намерены приобретать как в новых постройках, так и на вторичном рынке.
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