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КБР получит около 600 млн рублей на организацию обедов в школьных столовых

КБР получит около 600 млн рублей на организацию обедов в школьных столовых

07.12.2022 | 16:25
Ученик второго класса Руслан Шевлоков рассказывает, что в гимназии “Радуга” кормят вкусно и разнообразно… Меню в учебном заведении рассчитано на 10 дней, как и в других общеобразовательных организациях. Питание должно быть полноценным. В рационе, согласно требованиям, мясо и крупы, фрукты и овощи. В качестве напитков – чай, компот и кефир. В Кабардино-Балкарии сейчас бесплатно кормят 50 тысяч учеников начальных классов. Деньги на это направляют из консолидированного бюджета, рассказали в министерстве просвещения и науки республики. В этом году необходимый ремонт сделали в 14 школах республики, еще четырех он продолжается. Качество питания проверяют специалисты администраций муниципалитетов и Роспотребнадзора. В состав комиссий включают и родителей учеников.   https://t.me/vestikbr
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