КБР получит около 1,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям

Около полутора миллиардов рублей получит Кабардино-Балкария из резервного фонда правительства России. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты семьям, которые нуждаются в поддержке государства.
Больше миллиарда предназначено для выплат на ребят из малообеспеченных семей в возрасте от трех до семи лет. В зависимости от материального положения получателей размер пособия может достигать ста процентов регионального прожиточного минимума на детей...
Свыше 300 миллионов рублей пойдет на обеспечение ежемесячными выплатами многодетных, которые нуждаются в поддержке. Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на несовершеннолетних в регионе.
Выплату предоставляют после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года. Выделение дополнительных ассигнований связано с тем, что с июня в России на 10 процентов увеличили прожиточный минимум.
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