КБР получит дополнительные федеральные средства на поддержку бизнеса

Нашей республике на 23-24-й годы выделено около 190 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства получат 79 регионов России. Эти деньги пойдут на оказание услуг представителям производственного бизнеса по принципу «одного окна». Речь идет о центрах «Мой бизнес», где предприниматели могут получить комплексные услуги в сфере инноваций и модернизации производства, направленные на рост и развитие бизнеса.
Напомним, центры поддержки «Мой бизнес» начали открываться в России с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На сегодняшний день уже работает более 400 таких центров в 88 регионах страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии.
