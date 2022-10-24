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КБР получит больше 21 млн рублей на стимулирование производства масличных культур

КБР получит больше 21 млн рублей на стимулирование производства масличных культур

24.10.2022 | 10:19
Больше 21 миллиона рублей – чтобы простимулировать производство масличных культур… Деньги поступят в Кабардино-Балкарию по решению правительства России. Это часть реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Получить помощь государства могут предприятия, а также частники, которые выращивают и перерабатывают сою, рапс, подсолнечник, лен и другие сельхозкультуры этой группы… По данным аграрного ведомства Кабардино-Балкарии, в нынешнем году площадь под подсолнечник увеличили в полтора раза. В результате урожай вырос на треть – семян собрали примерно восемь тысяч тонн. Чтобы закрепить успех в этой сфере, Минсельхоз объявил конкурс на предоставление субсидий. Выплаты аграриям и обеспечит транш из российского бюджета. Получателям возместят часть затрат при производстве масличных культур. Все подробности можно узнать в профильном министерстве.   https://t.me/vestikbr
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