КБР получит более 45 миллионов рублей на модернизацию инфекционной службы





Больше 45 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на модернизацию инфекционной службы. Постановление об этом издали в правительстве России. Деньги направят на оснащение медицинских лабораторий новым оборудованием и приборами, которые позволят выявлять редкие и новые болезни. «Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько это важно – вовремя обнаружить инфекцию. Для этого необходимо продолжать оснащать региональные лаборатории, которые ведут такую работу», — считают в российском правительстве.