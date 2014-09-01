КБР получит более 328 млн рублей на поддержку системы здравоохранения





Кабардино-Балкария получит более 328 млн рублей на поддержку системы здравоохранения республики. Распоряжение об этом подписал премьер России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правительства страны. Средства направят на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такая поддержка позволит своевременно проводить приём плановых пациентов с различными заболеваниями, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Минздраву России поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.