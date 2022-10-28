КБР получит более 250 млн рублей на поддержку Территориального фонда ОМС

Более 250 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария из резервного фонда правительства России на поддержку Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом распорядились в кабинете министров.
Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится примерно на 12 процентов. Чтобы заработок медиков рос такими же темпами, и потребовалось дополнительное финансирование.
Вопрос о поддержке медицинских работников отдельно обсудили на заседании правительства. Там же было отмечено, что обеспечение достойной оплаты труда людей, которые спасают жизни и здоровье, остается одним из приоритетов государства.
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