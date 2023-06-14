КБР получит 670 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель

Благодаря им должны строить и реконструировать оросительные и осушительные системы, а также гидротехнические сооружения. Часть средств можно направить на очистку площадей, отведенных под поля, от травы и деревьев…
В региональном Минсельхозе сообщили, что с начала этого года в республике ввели в эксплуатацию больше четырех тысяч гектаров орошаемых земель. Свыше 380-ти миллионов рублей передали аграриям в качестве господдержки на проведение мелиоративных работ. По плану до конца года в Кабардино-Балкарии должны организовать искусственный полив еще на двух тысячах гектаров.
По данным ведомства, на сегодня в республике орошают половину участков, которые в этом нуждаются, поэтому программу столь активно развивают: покупают дождевальные установки, создают системы капельной подачи воды...
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