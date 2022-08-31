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КБР получит 66,5 млн рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

КБР получит 66,5 млн рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

31.08.2022 | 16:38
Кабардино-Балкария получит 66 с половиной миллионов рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Такое решение приняли в федеральном кабинете министров. Деньги на эти цели направят в 40 с лишним регионов России – всего полтора миллиарда рублей. Получатели обязаны соответствовать определенным требованиям. В частности, в субъекте должны разработать территориальную схему обращения с отходами производства и потребления. Необходимо утвердить порядок накопления бытового мусора с четким требованием раздельного хранения. К тому же следует создать полный цикл утилизации, включающий доставку, сортировку и переработку... Напомним, что в прошлом году для Кабардино-Балкарии приобрели больше трех тысяч спецконтейнеров, в которые следует складывать по отдельности стекло, металл, бумагу и пластик, ведь это позволяет использовать их как вторсырье.   https://t.me/vestikbr
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