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КБР получит 640 млн рублей на развитие сельских территорий

КБР получит 640 млн рублей на развитие сельских территорий

22.11.2022 | 15:45
640 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария в ближайшие два года по федеральной госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”. Их направят на улучшение жизни людей за пределами крупных населенных пунктов. За время реализации программы – а это 20-22-й годы – из бюджета страны в республику направили больше 900 миллионов. На эти деньги построили 15 километров водопроводных сетей, две водозаборные скважины и девять километров газопровода. Сдали в эксплуатацию современные канализационные очистные сооружения, в нескольких населенных пунктах реконструировали систему уличного освещения. Капитально отремонтировали здания школы и детского сада в двух селах, районный ДК, приобрели два автобуса для нужд Домов культуры. Часть работ, намеченных на этот год, еще продолжается: капитально ремонтируют спорткомплекс и сельский водопровод, а также строят детский сад.   https://t.me/vestikbr
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