КБР получит 64 млн рублей на контейнеры для раздельного мусора





Регионы закупят контейнеры для раздельного сбора мусора. На эти цели федеральный бюджет выделил больше одного миллиарда рублей, сообщают ведущие информагентства страны. Кабардино-Балкария получит 64 млн. Это позволит увеличить объемы переработки вторичного сырья и ускорить переход к экономике замкнутого цикла, когда использованные материалы направляют на новые виды ресурсов. В первую очередь это стекло, металлы, бумага и пластик. Контролировать целевое расходование средств будет Российский экологический оператор. По данным компании, цена одного контейнера составляет от 12 до 14 тысяч рублей. Сейчас проблема нехватки баков для раздельного сбора мусора стоит в стране довольно остро.