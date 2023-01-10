КБР получит 14 млн рублей на ежемесячные социальные выплаты медикам

В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от четырех с половиной до 18-ти с половиной тысяч рублей. Соответствующее постановление издали в правительстве страны.
Самая крупная дотация ожидает врачей районных и участковых больниц. Их коллегам из поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения выплатят по 14 с половиной тысяч рублей.
Врачам отделений скорой начислят по 11 с половиной тысяч. На такую же сумму могут рассчитывать сотрудники с высшим образованием, которые проводят прижизненные гистологические или цитологические исследования по направлениям врачей первичного звена, например, при диагностике злокачественных новообразований...
Медсестрам районных и участковых больниц добавят по восемь тысяч. Работники отрасли со средним образованием станут дополнительно получать по шесть с половиной тысяч. Фельдшеры и медсестры скорой помощи - по семь тысяч. И для младшего персонала выплаты составят четыре с половиной тысячи рублей в месяц.
Добавим, что в нынешнем году на такой вид поддержки в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета поступит около 14 миллионов рублей.
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