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КБР подтверждает статус курортного лидера — заполняемость санаториев на уровне 100 %

КБР подтверждает статус курортного лидера — заполняемость санаториев на уровне 100 %

25.06.2026 | 14:20
Важная составляющая курортного отдыха - не только лечение, но и комфорт... Рост заполняемости до 100 процентов в санаториях Кабардино-Балкарии отражает доверие гостей и подтверждает статус республики как одного из востребованных санаторно‑курортных направлений страны. С этого вопроса начался визит Татьяны Сахрычевой в санаторий «Чайка». Она приехала из Москвы, преодолев больше полутора тысяч километров. О здравнице узнала от близких и решила лично проверить эффективность местного лечения. Первым делом обратилась к терапевту. Санаторий предлагает десятки лечебных программ. Среди них – фитобочка. Ее используют как для оздоровления, так и в косметических целях. Механизм действия основан на подаче горячего пара температурой около 50 градусов внутрь герметичной емкости. Пока одни выбирают омолаживающие методики, другие укрепляют организм в ингаляционных кабинетах. Благодаря организации процесса здесь нет очередей. Олег Крылов приехал сюда вместе с семьей. В Кабардино-Балкарии туристы из Самары проводят уже четвертый день. Еще одна популярная процедура – азотно-термальная ванна с гидромассажем. Перед каждым сеансом специалисты тщательно контролируют температуру воды: она не должна превышать 35 градусов, а сам сеанс длится 15 минут. Чтобы ощутить заметный оздоровительный эффект, врачи рекомендуют курс из десяти процедур. Для отдыхающих доступны бассейны, термальный душ и минеральные ванны из собственных источников. Здесь также проводят грязелечение тамбуканской грязью и применяют парафино-нафталановые аппликации. Эту методику применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Сюда приезжают со всей России, и многие – далеко не в первый раз. Санаторный отдых остается востребованным направлением. Сегодня сюда приезжают люди разного возраста – в том числе и молодежь, чтобы восстановить силы и укрепить иммунитет. Важная составляющая курортного отдыха – не только лечение, но и комфорт. Санатории региона регулярно обновляют инфраструктуру, модернизируют оборудование и расширяют перечень медицинских услуг.   https://t.me/vestikbr
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