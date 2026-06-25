Важная составляющая курортного отдыха - не только лечение, но и комфорт... Рост заполняемости до 100 процентов в санаториях Кабардино-Балкарии отражает доверие гостей и подтверждает статус республики как одного из востребованных санаторно‑курортных направлений страны.
С этого вопроса начался визит Татьяны Сахрычевой в санаторий «Чайка». Она приехала из Москвы, преодолев больше полутора тысяч километров. О здравнице узнала от близких и решила лично проверить эффективность местного лечения. Первым делом обратилась к терапевту.
Санаторий предлагает десятки лечебных программ. Среди них – фитобочка. Ее используют как для оздоровления, так и в косметических целях. Механизм действия основан на подаче горячего пара температурой около 50 градусов внутрь герметичной емкости.
Пока одни выбирают омолаживающие методики, другие укрепляют организм в ингаляционных кабинетах. Благодаря организации процесса здесь нет очередей. Олег Крылов приехал сюда вместе с семьей. В Кабардино-Балкарии туристы из Самары проводят уже четвертый день.
Еще одна популярная процедура – азотно-термальная ванна с гидромассажем. Перед каждым сеансом специалисты тщательно контролируют температуру воды: она не должна превышать 35 градусов, а сам сеанс длится 15 минут.
Чтобы ощутить заметный оздоровительный эффект, врачи рекомендуют курс из десяти процедур. Для отдыхающих доступны бассейны, термальный душ и минеральные ванны из собственных источников. Здесь также проводят грязелечение тамбуканской грязью и применяют парафино-нафталановые аппликации. Эту методику применяют при заболеваниях суставов и позвоночника.
Сюда приезжают со всей России, и многие – далеко не в первый раз. Санаторный отдых остается востребованным направлением. Сегодня сюда приезжают люди разного возраста – в том числе и молодежь, чтобы восстановить силы и укрепить иммунитет.
Важная составляющая курортного отдыха – не только лечение, но и комфорт. Санатории региона регулярно обновляют инфраструктуру, модернизируют оборудование и расширяют перечень медицинских услуг.
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