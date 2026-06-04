КБР подписала соглашение с Фондом развития Физтех-школ и МФТИ

В рамках ПМЭФ-26 заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве Правительства Кабардино-Балкарской Республики с Фондом развития Физтех-школ и Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом). Документ подписали совместно с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым и заместителем исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Натальей Смирновой. Главная цель соглашения – активнее развивать в образовательном сегменте республики инженерно-техническое направление. Профориентационная работа уже ведется. В прошлом учебном году в 5 школах Нальчика по федеральному проекту «Наука в регионы» открыли инженерные классы, где углубленно изучают физику, математику и информатику. Запустили и 4 агротехнологических класса - 150 школьников углублённо изучают физику, химию, биологию и математику с акцентом на задачи АПК. В сентябре в районах планируется открыть ещё 10 таких классов. Выпускники агроклассов получают дополнительные баллы при поступлении в Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет. Сотрудничество с МФТИ и Фондом развития Физтех-школ открывает эти возможности. Здесь и создание профильных классов, и стажировки для педагогов, и совместные инженерные соревнования. Школы республики будут иметь доступ к программам углублённого изучения физики, математики и информатики, разработанным на основе «Системы Физтеха», к участию в олимпиадах, конкурсах и проектных сменах МФТИ, а учителя смогут пройти курсы повышения квалификации. Важно, чтобы наши школьники могли получать качественное естественно-научное образование, которое позволит им поступать в ведущие вузы и потом быть востребованными специалистами. Искренне поблагодарил наших партнеров за внимание к региональному образованию, системный и глубокий подход к развитию инженерно-технического направления.