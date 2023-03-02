КБР отремонтирует социальные учреждения и дорогу в Херсонской области

Первая школа в поселке Каланчак Херсонской области. В прошлом году учебное заведение капитально отремонтировали. Работали строители из Кабардино-Балкарии.
Главе Кабардино-Балкарии показали обновленные помещения. Учителя говорят: «Таких комфортных условий давно не видели!». Казбека Кокова в первую очередь интересовал вопрос: «Чем республика еще может помочь?».
Более детально об оказании помощи со стороны Кабардино-Балкарии Казбек Коков говорил на встрече с главами Скадовского, Голопристанского и Каланчакского округов. Было отмечено, что в прошлом году в Скадовске восстановили 24-квартирный дом, заменили кровлю в детском саду «Колокольчик», в нескольких селах обустроили площадки для малышей. Сейчас большая проблема – разбитые дороги, рассказали представители муниципалитетов.
С июля прошлого года Кабардино-Балкария оправляет жителям Херсонской области продукты питания, предметы первой необходимости, воду в бутылках, медикаменты. Для социальных учреждений – стройматериалы, компьютеры, бытовую технику, школьные принадлежности, подарки для детей. Многие ребята прошлым летом отдыхали в санаториях Нальчика.
В этом году в рамках шефской помощи Кабардино-Балкария намерена отремонтировать в Скадовске участок магистральной водопроводной сети, медицинский кабинет в первой школе, амбулаторию в селе Михайловка.
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