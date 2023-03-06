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КБР отправляет семена гибридов кукурузы в российские регионы

КБР отправляет семена гибридов кукурузы в российские регионы

06.03.2023 | 10:16
Производством семенного материала в республике занято около десятка специализированных хозяйств. По данным Минсельхоза КБР, только с одного предприятия в Прохладном с начала года отгружено около тысячи тонн продукции. В цехах прохладненского завода кипит работа. Предприятие получило господдержку в рамках программы по развитию Северокавказского округа до 2025 года. Теперь на базе агрофирмы реализуют инновационный проект. Он включает в себя собственную селекционную программу производства семян исходных линий, родительских форм и семян первого поколения гибридов. Семеноводство кукурузы стало своего рода визитной карточкой Кабардино-Балкарии. География потребителей с каждым годом расширяется. В настоящее время наш семенной материал уже пользуется повышенным спросом в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, и даже Сибирском федеральных округах.   https://t.me/vestikbr  
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