КБР отправляет семена гибридов кукурузы в российские регионы

Производством семенного материала в республике занято около десятка специализированных хозяйств. По данным Минсельхоза КБР, только с одного предприятия в Прохладном с начала года отгружено около тысячи тонн продукции.
В цехах прохладненского завода кипит работа. Предприятие получило господдержку в рамках программы по развитию Северокавказского округа до 2025 года. Теперь на базе агрофирмы реализуют инновационный проект. Он включает в себя собственную селекционную программу производства семян исходных линий, родительских форм и семян первого поколения гибридов.
Семеноводство кукурузы стало своего рода визитной карточкой Кабардино-Балкарии. География потребителей с каждым годом расширяется. В настоящее время наш семенной материал уже пользуется повышенным спросом в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, и даже Сибирском федеральных округах.
https://t.me/vestikbr