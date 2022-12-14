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КБР отправила дошкольному учреждению Скадовского района 40 комплектов постельного белья

КБР отправила дошкольному учреждению Скадовского района 40 комплектов постельного белья

14.12.2022 | 15:55
В рамках реализации поручений Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова по оказанию шефской помощи Скадовскому муниципальному округу, детскому саду “Золотая рыбка” села Широкого передали 40 комплектов постельного белья. В набор входят подушки, одеяла и пододеяльники, простыни и наволочки, а также разнообразные полотенца. Помимо этого, привезли комплекты рабочей одежды для сотрудников детского сада: костюмы, халаты, фартуки, перчатки, а также утюги для прачечной и обувь. А в ноябре воспитанникам “Золотой рыбки” отправляли продовольствие от жителей Кабардино-Балкарии – выпечку, конфеты, фрукты и соки.   https://t.me/vestikbr
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