КБР оказывает помощь пострадавшим от наводнения после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области прошла рабочая встреча представителей военно-гражданской администрации Голопристанского муниципального округа и руководителя шефской группы от КБР Залима Каширокова.
Обсудили, чем нужно помочь в самое ближайшее время. Республика продолжает оказывать поддержку пострадавшим от наводнения, которое случилось из-за подрыва Каховской ГЭС.
Ранее жителям направили больше 60 тонн гуманитарного груза. Продолжают восстанавливать жилье и социальные учреждения. Для этих целей из Кабардино-Балкарии привезли стройматериалы.
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