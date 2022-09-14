КБР окажет помощь в восстановлении Каланчакского округа Херсонской области

Кабардино-Балкария и Каланчакский военно-гражданский муниципальный округ Херсонской области заключили соглашение о шефской помощи. В документе речь идет об оказании гуманитарной помощи в восстановлении социальных объектов, а также организации оздоровительного отдыха для детей Каланчакского округа в санаториях нашей республики. Представители округа также выразили благодарность руководству и жителям Кабардино-Балкарии за поддержку и помощь в это сложное время, а также надежду, что дружба между двумя народами продлится долгие годы.