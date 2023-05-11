КБР оказалась в пятерке регионов СКФО с доступным по цене отдыхом

Эксперты оценили, где и как можно отдохнуть на Северном Кавказе ближайшим летом, и составили рейтинг. Исследование провел один из порталов бронирования мест в санаториях.
Согласно ему, Кабардино-Балкария оказалась в пятерке регионов СКФО, где отдых и лечение наиболее доступны по цене. Учитывали такие факторы как проживание в номере категории «люкс, трехразовое питание и оздоровительные процедуры.
При таких условиях речь идет о порядке цен в семь-восемь тысяч рублей за сутки в санаториях Северного Кавказа. Схожий набор услуг, но в два раза дешевле можно получить на Дальнем Востоке.
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