КБР оказалась в числе регионов, где сотрудники ФСБ ликвидировали подпольные оружейные мастерские





Больше полусотни людей, которые незаконно изготавливали оружие, нашли сотрудники ФСБ России. Операции провели в двадцати одном регионе страны, в том числе в Кабардино-Балкарии, сообщают федеральные СМИ. В общей сложности ликвидировали 27 подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъяли свыше двухсот двадцати единиц оружия. Среди найденного – пистолеты, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы. Операции провели совместно с Росгвардией и МВД.