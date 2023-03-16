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КБР назвали одним из регионов, где лучше всего работают питомники растений

КБР назвали одним из регионов, где лучше всего работают питомники растений

16.03.2023 | 16:40
На встречу приехали представители Северо-Кавказского и Южного округов, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Гостей приветствовал премьер-министр Алий Мусуков. Он поблагодарил организаторов за то, что именно Кабардино-Балкарию выбрали площадкой для проведения столь масштабного форума, а также подчеркнул, что обмен опытом представителей регионов послужит развитию отрасли в целом. Основная тема совещания – итоги ушедшего года и задачи на 23-й. На Юге страны уже значительно потеплело, потому ключевой вопрос – профилактика пожаров... Кабардино-Балкарию на встрече назвали одним из регионов, где лучше всего работают питомники растений. И к тому же здесь существенно сократилось количество незаконных вырубок деревьев.   https://t.me/vestikbr
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