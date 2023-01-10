КБР направит 10 млрд рублей на строительство школ

Казбек Коков сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили планы в сфере строительства. Речь идет о социально значимых объектах.
Участие в заседании приняли премьер Алий Мусуков, профильные министры Аслан Дышеков и Алим Бербеков. Глава КБР отметил, что в 23-ем году введут в строй 7 новых школ, еще 8 начнут возводить. На эти цели в федеральном бюджете заложено свыше 10 миллиардов рублей при софинансировании из республиканского. Уже капитально отремонтированы около двух десятков образовательных учреждений.
На дальнейшее развитие дорожной сети республика направит больше 4 миллиардов рублей. Общая протяженность участков, которые обновят, свыше 100 км. Планируется ремонт в Зольском и Черекском районах. Муниципальные дороги также приведут в порядок. В Нальчике это улицы Кабардинская, Осетинская, Калмыкова, Шогенова и 2-й Таманской дивизии в Нальчике. Также - в Прохладном и Нарткале.
Продолжается строительство онкодиспансера, новой поликлиники в столице КБР, участковой больницы в Эльбрусе. В этом году начнется строительство амбулатории в Кенже. Казбек Коков поручил усилить контроль за качеством и сроками исполнения госконтрактов.
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