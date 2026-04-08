КБР на второй строчке рейтинга СКФО по валовому сбору ягод

08.04.2026 | 09:10
Кабардино-Балкария на втором месте в СКФО по валовому сбору ягод. Данные за прошлый год опубликовали в профильном министерстве. В 2025-м в регионе получили урожая почти на 11% больше чем в 2024-м. В натуральном выражении это семь с половиной тысяч тонн различных продукции. Больше половины приходится на клубнику и малину. Остальное – это смородина, голубика и прочие ягоды. Их возделыванием в основном занимают частники. В личных подсобных хозяйствах получили 65% урожая, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – более 30%. Отмечу, что треть собираемых в Северо-Кавказском федеральном округе ягод приходится на Кабардино-Балкарию.   https://t.me/vestikbr
