КБР на развитие АПК получит свыше 460 млн рублей





Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Весомую поддержку получит и Кабардино-Балкария. Распоряжение об этом издали в российском правительстве.

В республику направят свыше 460 миллионов рублей. Деньги следует израсходовать на различные нужды в сфере АПК, в том числе на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта, которые уже определили в результате отбора. По каждому компенсируют от 10-ти до 25-ти процентов их фактической стоимости. В целом по этой программе правительство распределит около семи миллиардов на поддержку сельского хозяйства. Средства поступят в три с лишним десятка регионов.