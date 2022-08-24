КБР может получить грантовую поддержку на развитие туризма

Кабардино-Балкария вошла в число почти полусотни регионов, которые в следующем году могут получить грантовую поддержку на развитие туризма. Об этом сообщили в профильном Федеральном агентстве.
В целом на развитие отрасли направят больше пяти миллиардов рублей. По стране будут создавать пляжные зоны на берегах морей, рек и озер, новые маршруты и автокемпинги. Часть денег направят на покупку туристического оборудования, разработку электронных путеводителей, развитие доступной среды в местах отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. В целом планируется поддержать около 400 проектов. Конкурсы на получение грантов объявят в 2023-м.
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