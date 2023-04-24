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КБР лидер среди субъектов РФ по достижению результатов нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году

КБР лидер среди субъектов РФ по достижению результатов нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году

24.04.2023 | 22:11
Об этом сегодня заявили на коллегии Минздрава России, в которой принял участие и руководитель республиканского ведомства Рустам Калибатов. Наша республика отмечена как единственный регион, где в 2022 году достигли всех поставленных целей нацпроекта. Младенческая смертность снизилась на 28%, уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения, повысилась выявляемость онкологии на ранних стадиях. Закуплено более 80 единиц медицинского оборудования, обновлен автопарк, реконструированы 10 медучреждений. В сельской местности трудоустроены.   https://t.me/vestikbr
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