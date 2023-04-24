КБР лидер среди субъектов РФ по достижению результатов нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году

Об этом сегодня заявили на коллегии Минздрава России, в которой принял участие и руководитель республиканского ведомства Рустам Калибатов.
Наша республика отмечена как единственный регион, где в 2022 году достигли всех поставленных целей нацпроекта. Младенческая смертность снизилась на 28%, уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения, повысилась выявляемость онкологии на ранних стадиях.
Закуплено более 80 единиц медицинского оборудования, обновлен автопарк, реконструированы 10 медучреждений. В сельской местности трудоустроены.
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