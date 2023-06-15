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КБР и Республика Коми подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве

КБР и Республика Коми подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве

15.06.2023 | 22:18
Кабардино-Балкария и Республика Коми сегодня подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве, которое продолжается с 99-го года. Церемония состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул, что Коми – регион с развитой транспортной инфраструктурой, коммуникациями, большим образовательным, научным и кадровым потенциалом, обладающий серьезной минерально-сырьевой и промышленной базой. И наша республика заинтересована в развитии многопланового торгово-экономического сотрудничества. Документ, который подписали руководители регионов Казбек Коков и Владимиром Уйба, охватывает широкий круг вопросов в области туризма и санаторного отдыха, науки и образования, сельского хозяйства, промышленности и торговли.  
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