КБР и Республика Коми подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве

Кабардино-Балкария и Республика Коми сегодня подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве, которое продолжается с 99-го года. Церемония состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул, что Коми – регион с развитой транспортной инфраструктурой, коммуникациями, большим образовательным, научным и кадровым потенциалом, обладающий серьезной минерально-сырьевой и промышленной базой. И наша республика заинтересована в развитии многопланового торгово-экономического сотрудничества. Документ, который подписали руководители регионов Казбек Коков и Владимиром Уйба, охватывает широкий круг вопросов в области туризма и санаторного отдыха, науки и образования, сельского хозяйства, промышленности и торговли.