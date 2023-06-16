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КБР и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

КБР и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

16.06.2023 | 12:36
С Губернатором Кировской области Александром Валентиновичем Соколовым подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Кировская область – это один из самых крупных российских регионов с развитой многоотраслевой экономикой, инфраструктурой и большим промышленно-технологическим потенциалом.   Взаимные интересы наших регионов пересекаются во многих отраслях.  Так, если Кировская область – ведущий производитель минеральных удобрений, то Кабардино-Балкария – регион с серьезной сельскохозяйственной базой. Мы можем предложить качественную продукцию наших консервных, молокоперерабатывающих предприятий, овощи и фрукты, семена.   В области развито машиностроение, станкостроение, металлургия, энергетика, а в Кабардино-Балкарии производят кабельно-проводниковую продукцию, высоковольтную аппаратуру для электроэнергетики, различные виды алмазных инструментов, современную цифровую медицинскую рентгеновскую технику. Кировская область является лидером в деревообрабатывающей промышленности, и здесь тоже может быть полезен обмен опытом в вопросах защиты и восстановления лесов. В области хорошо развита легкая промышленность, что соотносится с нашим потенциалом в текстильной, швейной и кожевенной отраслях, а также нашими планами по созданию отраслевого кластера. Конечно, найдутся общие точки и в туристической отрасли, организации оздоровительного отдыха на бальнеологических курортах, а также в молодежной политике и спорте, культуре и народных промыслах, здравоохранении и экологии.   Нам вполне по силам создать условия для стимулирования предпринимательской и общественной активности по всем этим направлениям. Уверен, что наша совместная деятельность будет содействовать межрегиональной интеграции и укреплению экономик регионов. Соглашение отражает взаимную заинтересованность наших регионов и позволит реализовать позитивные идеи и начинания на основе партнерских отношений.
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