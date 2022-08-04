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КБР готовится отметить 100-летие

КБР готовится отметить 100-летие

04.08.2022 | 12:50
Кабардино-Балкария готовится отметить свое столетие. “Вековой юбилей – важнейший символ государственности нашей республики, единства ее многонационального народа. Он является итогом многих судьбоносных событий, процессов, явлений – политических, экономических, социальных, культурных”, – написал в “Телеграме” Глава региона Казбек Коков. “Юбилей – это результат огромного самоотверженного труда жителей Кабардино-Балкарии на разных этапах ее становления. Всем нам и последующим поколениям предстоит сделать еще больше на благо родной республики и нашей страны”, – подчеркнул Казбек Коков. Торжества, посвященные столетию КБР, пройдут и в учреждениях культуры. В прошлом году в городах и районах провели реконструкцию и капитальный ремонт сразу нескольких объектов этой сферы. В их числе Балкарский госдрамтеатр, Государственный концертный зал, Зеленый театр, детские музыкальные и школы искусств – все это в Нальчике; Дворцы культуры в четырех муниципалитетах. К юбилею Кабардино-Балкарии будет завершен капремонт Театра юного зрителя. Продолжается строительство нового Центра культурного развития в микрорайоне “Искож” столицы республики. Приводят в порядок ДК и культурные центры в селах. Позитивные преобразования коснулись библиотек. Там обеспечивают доступ в интернет, обновляют помещения и книжный фонд.
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