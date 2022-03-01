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КБР готовит очередную партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

КБР готовит очередную партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

01.03.2022 | 22:29
В республике завершают формировать вторую партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были покинуть свои дома. Напомним, неделю назад первую колонну с гуманитарным грузом отправили из Кабардино-Балкарии в Ростов-на-Дону.  Это были 20 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Детям из ДНР и ЛНР также передают канцелярские товары и школьные принадлежности.  В сборе участвуют партийцы и общественники, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Если возникнет необходимость, гуманитарную помощь жителям Донбасса продолжат оказывать.
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