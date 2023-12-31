КБР готова оказать Белгородской области всю необходимую помощь и поддержку

31.12.2023 | 15:08
Кабардино-Балкария готова в оперативном порядке оказать Белгородской области всю необходимую помощь и поддержку. Об этом заявил Глава КБР Казбек Коков. Накануне жители страны стали свидетелями очередного подлого, бесчеловечного преступления, совершенного террористическим киевским режимом. В результате удара по жилым кварталам Белгорода погибли мирные люди, среди которых есть дети. Более ста человек получили ранения. Руководитель региона от имени жителей Кабардино-Балкарии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, всем жителям Белгородской области, а также адресовал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.   https://t.me/vestikbr
