КБР готова доставить в другие субъекты России 400 тысяч тонн фруктов и ягод

Фрукты и ягоды, выращенные в Кабардино-Балкарии, отправляют в эти дни в регионы России. Республика готова доставить в другие субъекты больше 400 тысяч тонн такой продукции, сообщает министерство сельского хозяйства. Плоды из Кабардино-Балкарии сегодня имеют обширную географию поставок и своих постоянных покупателей в разных уголках страны. А местные хранилища с современным оборудованием позволяют почти до нового урожая сохранять вкусовые свойства и товарный вид продукции. К тому же республика уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. В прошлом году появилось еще полторы тысячи гектаров, а с действующих площадей получили больше 530-ти тысяч тонн урожая. Это в четыре раза больше, чем необходимо жителям Кабардино-Балкарии. Излишки продали по России и за рубеж.