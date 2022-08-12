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КБР готова доставить в другие субъекты России 400 тысяч тонн фруктов и ягод

КБР готова доставить в другие субъекты России 400 тысяч тонн фруктов и ягод

12.08.2022 | 15:02
Фрукты и ягоды, выращенные в Кабардино-Балкарии, отправляют в эти дни в регионы России. Республика готова доставить в другие субъекты больше 400 тысяч тонн такой продукции, сообщает министерство сельского хозяйства. Плоды из Кабардино-Балкарии сегодня имеют обширную географию поставок и своих постоянных покупателей в разных уголках страны. А местные хранилища с современным оборудованием позволяют почти до нового урожая сохранять вкусовые свойства и товарный вид продукции. К тому же республика уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. В прошлом году появилось еще полторы тысячи гектаров, а с действующих площадей получили больше 530-ти тысяч тонн урожая. Это в четыре раза больше, чем необходимо жителям Кабардино-Балкарии. Излишки продали по России и за рубеж.
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