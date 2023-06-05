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КБР экспортирует свою продукцию в три десятка государств

КБР экспортирует свою продукцию в три десятка государств

05.06.2023 | 15:58
При этом торговые отношения регион поддерживает с 66-ю странами. Четыре пятых всех поставок за рубеж идет в СНГ, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и Беларусь. Несырьевой неэнергетический экспорт включает больше 30 товарных позиций. Это продовольственные товары, металлы и изделия из них, продукция машиностроения и химической промышленности, древесина с целлюлозно-бумажными изделиями. В частности, за границу отправляют зерно, кондитерские изделия, сыры, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, комбикорма, колбасы, продукты из мяса, овощные консервы. Одних только семян кукурузы с января по апрель отгрузили 11 тысяч тонн. По данным Минэкономразвития, в этом году работают около 80-ти экспортёров – представителей малого и среднего бизнеса. В ведомстве добавили, что сегодня в Кабардино-Балкарии слаженно действует команда по развитию поставок за рубеж. А в вузах республики обучают специалистов в сфере внешне_экономической деятельности.   https://t.me/vestikbr
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