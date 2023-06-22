КБР доставила очередной груз гуманитарной помощи в Железный Порт

«13 июня была принята заявка от администрации Голопристанского муниципального округа. В кратчайшие сроки по поручению Главы КБР Казбека Кокова с учетом списка был сформирован необходимый груз, который 21 июня при координации партии «Единая Россия» был доставлен в Железный Порт», — отметил руководитель шефской группы от КБР Залим Кашироков. После доставки гуманитарного груза на склад, товары распределяются между пунктами временного размещения (ПВР) Железного Порта исходя из потребностей эвакуированных жителей. В ближайшее время люди получат средства личной гигиены, хозяйственные товары, одежду, дезинфицирующие средства для очистки воды и бытовую технику.