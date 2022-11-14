КБР дополнительно выделят больше 500 млн рублей на ремонт дороги к турбазам “Башиль” и “Чегем”

Один миллиард и 600 миллионов. Такую сумму правительство направит в 6 регионов, среди которых и Кабардино-Балкария, на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Выделенные нашей республике средства, пойдут на обустройство подъездов к турбазам “Башиль” и “Чегем”. Они расположены в верховьях Чегемского ущелья. На капремонт горной дороги республике дополнительно выделят больше 500 миллионов рублей.
Напомним, что по поручению Главы КБР Казбека Кокова проведена реконструкция трассы Чегем II – Булунгу. В этом году привели в порядок участок от Нижнего Чегема до Хушто-Сырта и дальше до Чегемских водопадов.
Уже проработан вопрос финансирования из федерального бюджета ремонта в 2023 году автодороги в границах селений Эльтюбю и Булунгу. Это около 6 км. Общая протяженность дороги Чегем II – Булунгу составляет 65 километров.
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