home
Главная
>
Новости
>
КБР дополнительно выделят больше 500 млн рублей на ремонт дороги к турбазам “Башиль” и “Чегем”

КБР дополнительно выделят больше 500 млн рублей на ремонт дороги к турбазам “Башиль” и “Чегем”

14.11.2022 | 17:32
Один миллиард и 600 миллионов. Такую сумму правительство направит в 6 регионов, среди которых и Кабардино-Балкария, на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Выделенные нашей республике средства, пойдут на обустройство подъездов к турбазам “Башиль” и “Чегем”. Они расположены в верховьях Чегемского ущелья. На капремонт горной дороги республике дополнительно выделят больше 500 миллионов рублей. Напомним, что по поручению Главы КБР Казбека Кокова проведена реконструкция трассы Чегем II – Булунгу. В этом году привели в порядок участок от Нижнего Чегема до Хушто-Сырта и дальше до Чегемских водопадов. Уже проработан вопрос финансирования из федерального бюджета ремонта в 2023 году автодороги в границах селений Эльтюбю и Булунгу. Это около 6 км. Общая протяженность дороги Чегем II – Булунгу составляет 65 километров.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных