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КБР дополнительно получит около 47 млн рублей на выплату зарплат врачам и среднему медперсоналу

КБР дополнительно получит около 47 млн рублей на выплату зарплат врачам и среднему медперсоналу

28.01.2022 | 15:56
Около 47 миллионов рублей дополнительно получит Кабардино-Балкария на выплату зарплат врачам и среднему медперсоналу. Такое распоряжение приняли в правительстве России. В кабинете министров исходили из прогноза, что за год численность работников в этой сфере может вырасти. Ожидают, что в целом по стране прибавится 11 тысяч врачей и 14 тысяч медсестер. Регионы должны тщательно следить за тем, чтобы не было задержек с выплатами. А днем ранее правительство России утвердило документ, который касается закупки лекарств для больных ковидом. В Кабардино-Балкарию на эту цель направят свыше 26 миллионов рублей.
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