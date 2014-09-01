КБГУ вступил в научный консорциум «Технологическая водородная долина»





Кабардино-Балкарский госуниверситет принят в «Технологическую водородную долину». Там объединились научные организации, которые изучают, как наиболее эффективно использовать первый элемент периодической системы Менделеева. А пригодился он в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также как ракетное топливо. Исследователи из Кабардино-Балкарии вносят в общее дело свой «полимерный» вклад – определяют, в каких емкостях лучше хранить водород.

Технологическую водородную долину» создали совсем недавно – в ноябре 2020-го – по инициативе Томского политехнического университета. В нее входят шесть исследовательских организаций. Для ученых из Кабардино-Балкарии участие в консорциуме – не формальность. Ими движет желание добиться успеха и принести пользу.