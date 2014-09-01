КБГУ вошел в программу академического лидерства «Приоритет-2030»





Министерство науки и высшего образования России озвучило перечень вузов, которые включены в программу академического лидерства. Гранты в ее рамках получат 106 университетов. В их числе и Кабардино-Балкарский государственный. В «Приоритет-2030» республиканский вуз вошел благодаря стратегии развития университета в предыдущие 5 лет. Ее реализация существенно усилила роль КБГУ в социально-экономическом, технологическом и инновационном развитии региона. Кабардино-Балкарский госуниверситет участвует в федеральном проекте «Содействие занятости», занимает высокие позиции в национальных рейтингах, входит в сотню лучших вузов страны. Новая программа развития КБГУ рассчитана до 2030 года. В числе основных проектов – поддержка и обновление компетенций для развития экономики Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского округа. По программе «Приоритет-2030» ежегодно республиканский вуз сможет рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей.