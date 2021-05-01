КБГУ стал одной из площадок предварительного голосования «Единой России»





Кабардино-Балкария приняла активное участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и органы местного самоуправления. Жителям республики была предоставлена возможность в очном форме сделать выбор в пользу кандидатов, которых считают достойными представлять партию на предстоящих сентябрьских выборах. Один из избирательных участков организовали в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Среди тех, кто пришел сделать свой выбор, много студентов. На этом же участке проголосовали и претенденты на участие в выборах в нижнюю палату российского парламента. Это действующий депутат Госдумы Заур Геккиев и заместитель председателя законодательного собрания Кабардино-Балкарии Мурат Карданов. В региональном исполкоме партии сообщили, что предварительное голосование началось 24-го мая. Сначала оно проходило в онлайн-формате. В течение первых трех дней свое мнение высказали больше девяти тысяч жителей республики, или около 60 процентов от тех, кто зарегистрировался в качестве выборщиков. Технология предварительного голосования позволяет любому избирателю проверить, учтен ли его бюллетень, с помощью индивидуального электронного ключа. Если зафиксируют нарушения, то на конкретном участке аннулируют результаты. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в единый день голосования в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.