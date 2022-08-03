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КБГУ создаст экосистему для яблоневого интенсивного сада на карбоновом полигоне

КБГУ создаст экосистему для яблоневого интенсивного сада на карбоновом полигоне

03.08.2022 | 21:33
Кабардино-Балкарский госуниверситет получил земельный участок под карбоновый полигон в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии . В яблоневом саду интенсивного типа будет создана особая экосистема, сообщила пресс-службе вуза. "Университету в безвозмездное пользование передается земельный участок с яблоневым садом интенсивного типа площадью 103 га земли в Прохладненском районе КБР для создания одного из участков аграрного карбонового полигона - территории с уникальной экосистемой, созданной для реализации мер контроля климатически активных газов", - говорится в сообщении. Пилотный проект с участием университетов и научных организаций по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Реализация проекта в КБР планируется в рамках консорциума с участием Высокогорного геофизического института Росгидромета, Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Институт экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного садоводства, Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Станции агрохимической службы, Кабардино-Балкарского референтного центра Россельхознадзора. "На карбоновом полигоне специалисты КБГУ вместе с коллегами планируют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии и изменения климата: эксперименты по разработке и испытанию наземных и дистанционных технологий измерения эмиссии выбросов и поглощения климатически активных газов. Будут проводить мониторинг углеродного баланса и эколого-экономической оценки агротехнологий и их влияния на агроценозы. Планируется разработка и испытание IoT-платформы по сопровождению садов интенсивного типа", - прокомментировал и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.
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