КБГУ принял участие во всероссийской конференции “В IT и точка”

Помочь молодежи сориентироваться в выборе будущей профессии в сфере информационных технологий – такой цели посвятили встречу в КБГУ. Конференция “В IT и точка” собрала около 200 участников. Это часть всероссийского форума, который организовал один из провайдеров компьютерного образования. В Нальчике вот уже год открыт филиал компании, где сегодня обучаются больше 400 человек. О возможных перспективах рассказал его представитель.
По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет рынок будет нуждаться в двух миллионах IT-специалистов. О том, как найти себя в профессии и где трудоустроиться, слушателям рассказали эксперты из самых разных сегментов отрасли.
Такие встречи с молодежью одновременно прошли в более чем 60-ти городах России. На каждой площадке – уникальная возможность получить мастер-класс, в том числе от представителей компании-разработчика программного обеспечения для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и безопасности.
Замминистра цифрового развития Кабардино-Балкарии Аскер Бозиев сообщил о планах создать в регионе IT-парк и небольшую IT-деревню. Он отметил, что уже есть потенциальный инвестор, и сейчас обсуждают условия запуска проекта.
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