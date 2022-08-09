КБГУ принял 900 студентов на бюджет

Настал долгожданный момент для абитуриентов КБГУ: вуз опубликовал списки поступивших. На бюджетные места в этом году попали почти 900 человек, из них больше 180 – льготники. В приемной комиссии отмечают: главной особенностью кампании-2022 стало активное дистанционное взаимодействие с абитуриентами. Те могли подать документы с помощью сервиса на портале госуслуг. К тому же заметно вырос спрос на обучение в КБГУ. Если в 2021-м заявления направили примерно шесть тысяч человек, то в этом – на 1300 больше. Всего же в новом учебном году к занятиям в КБГУ приступят две с половиной тысячи бюджетников. Это учащиеся всех уровней высшего образования – от бакалавриата до магистратуры и ординатуры, а также студенты колледжей, которые входят в структуру вуза.