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КБГУ предоставит льготы победителям и призерам международного инженерного чемпионата «Кейс-ин»

КБГУ предоставит льготы победителям и призерам международного инженерного чемпионата «Кейс-ин»

24.01.2023 | 10:34
Кабардино-Балкарский госуниверситет предоставит льготы победителям и призерам международного инженерного чемпионата «Кейс-ин». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрацию для участников чемпионата этого года открыли в середине января. Направлений несколько, есть в том числе и «Школьная лига». Сильнейшие участники конкурсного отбора смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Партнерами проекта в этом году стали 117 университетов, академий и институтов по всей стране. В нашей республике это КБГУ. Баллы, необходимые для поступления, могут добавить не только в рамках инженерно-технического профиля, но и по программам «Физика и прикладная математика», а также «Механика»… Подробности можно узнать на сайте международного инженерного чемпионата «Кейс-ин».   https://t.me/vestikbr
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