КБГУ посетил известный ученый Алексей Боровков

Сегодня КБГУ посетил известный ученый, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.
В своем вузе он отвечает за цифровую трансформацию. Помимо этого, руководит проектом «Фабрики будущего» - это своего рода испытательный полигон для современных производственных технологий по всей стране.
В КБГУ Алексей Боровков побывал в Центре передовых материалов и технологий и назвал его одним из лучших в России. Связывает ученых сотрудничество в федеральном проекте «Передовые инженерные школы». Как отметил гость, обмениваются не только идеями, но и специалистами.
Алексей Боровков пробудет в Кабардино-Балкарии два дня. В программе – выступление с лекцией для студентов и преподавателей, а также участие в 19-й международной конференции «Новые полимерные композиционные материалы» в Приэльбрусье. К научной программе форума приступят завтра.
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