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КБГУ посетил известный ученый Алексей Боровков

КБГУ посетил известный ученый Алексей Боровков

03.07.2023 | 21:59
Сегодня КБГУ посетил известный ученый, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков. В своем вузе он отвечает за цифровую трансформацию. Помимо этого, руководит проектом «Фабрики будущего» - это своего рода испытательный полигон для современных производственных технологий по всей стране. В КБГУ Алексей Боровков побывал в Центре передовых материалов и технологий и назвал его одним из лучших в России. Связывает ученых сотрудничество в федеральном проекте «Передовые инженерные школы». Как отметил гость, обмениваются не только идеями, но и специалистами. Алексей Боровков пробудет в Кабардино-Балкарии два дня. В программе – выступление с лекцией для студентов и преподавателей, а также участие в 19-й международной конференции «Новые полимерные композиционные материалы» в Приэльбрусье. К научной программе форума приступят завтра.   https://t.me/vestikbr
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