КБГУ подписал соглашение о сотрудничестве с организацией «АртМастерс»

Она проводит Национальный открытый чемпионат творческих компетенций. На встрече со студентами руководитель проекта Борислав Володин рассказал о возможностях, которые предоставляют молодежи, а также о профессиях, которым обучают на платформе «АртМастерс».
В перечень вошли такие профессии как оператор кино и ТВ, звукорежиссер и режиссер монтажа, художник-аниматор, сценарист, графический дизайнер. Участвовать в «АртМастерсе» могут молодые люди от 18-ти до 35-ти, притом бесплатно.
Отдельно набирают группу юниоров – с 14 лет. Заявки принимают до 28 мая на сайте чемпионата. Затем предстоит конкурсный отбор. Ну а КБГУ выступает как региональный партнер проекта.
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