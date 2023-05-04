home
Главная
>
Новости
>
КБГУ подписал соглашение о сотрудничестве с организацией «АртМастерс»

КБГУ подписал соглашение о сотрудничестве с организацией «АртМастерс»

04.05.2023 | 16:11
Она проводит Национальный открытый чемпионат творческих компетенций. На встрече со студентами руководитель проекта Борислав Володин рассказал о возможностях, которые предоставляют молодежи, а также о профессиях, которым обучают на платформе «АртМастерс». В перечень вошли такие профессии как оператор кино и ТВ, звукорежиссер и режиссер монтажа, художник-аниматор, сценарист, графический дизайнер. Участвовать в «АртМастерсе» могут молодые люди от 18-ти до 35-ти, притом бесплатно. Отдельно набирают группу юниоров – с 14 лет. Заявки принимают до 28 мая на сайте чемпионата. Затем предстоит конкурсный отбор. Ну а КБГУ выступает как региональный партнер проекта.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных